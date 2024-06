Zaccagni come Del Piero nel 2006. Meraviglioso Calafiori, ma ora sveglia, Italia!

E pensare che, sino all'ultimo, Zaccagni non sapeva nemmeno se sarebbe andato all'Europeo, invece ha segnato il suo primo gol in Nazionale, identica modalità del suo idolo Del Piero 2006, a Dortmund, semifinale con la Germania, maglia numero 20, la stessa di Paolo Rossi nell'82. E pensare che sino a sette secondi dalla fine, l'Italia era disperatamente appesa al filo della speranza di essere fra le quattro migliori terze per entrare negli ottavi. E pensare che Calafiori in Germania non pensava mai di essere titolare sempre e, vivaddio per fortuna, sempre lo è stato. Perché se il difensore del Bologna non avesse avuto la forza di spingersi in avanti dettando all'attaccante laziale il pallone del pareggio, ora sarebbero dolori. Di questo pareggio con la Croazia serberemo memoria delle urla di Donnarumma, ancora una volta gigante, dopo avere parato il rigore e fuori dalla grazia di Dio per la distrazione della difesa che ha consentito a Modric di segnare il gol del vantaggio. Serberemo le lacrime di Calafiori, stremato sul campo dopo 98 minuti di ardore e di foga, di Riccardo vero cuor di leone, dal quale i compagni debbono trarre esempio.