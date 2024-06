Italia-Croazia, segna Zaccagni: l’Olimpico esplode durante il concerto di Ultimo

Il gol di Mattia Zaccagni contro la Croazia, che ha regalato all'Italia la qualificazione agli ottavi di Euro 2024, ha inevitabilmente influito anche sul concerto di Ultimo. Lunedì 24 giugno il cantante Niccolò Moriconi ha tenuto l'ultimo (per ora) spettacolo all'Olimpico di Roma. Come sempre sold out. Non appena ha segnato il giocatore azzurro - molti telespettatori erano collegati in streaming sul cellulare per conoscere le sorti della Nazionale guidata da Spalletti - tutto lo Stadio è impazzito di gioia.