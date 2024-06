Bernardeschi scatenato al gol di Zaccagni: esultanza incredibile in diretta tv

A distanza, dal Canada, Federico Bernardeschi fa il tifo per l'Italia ed esulta per il pareggio contro la Croazia con cui gli azzurri si sono qualificati in extremis per gli ottavi di finale di Euro 2024. Sabato pomeriggio a Berlino la sfida contro la Svizzera. Bernardeschi ha anche postato il video della sua esultanza sui social. Poi ha scritto: "Orgoglioso di voi".

La reazione di Bernardeschi al gol dell'Italia

L'ex attaccante della Juventus, Campione d'Europa con Mancini nel 2021, ha assistito alla gara in diretta tv in un programma canadese a TSN, The Sports Network. Le immagini sono diventate virali quando Calafiori ha servito Zaccagni per la rete dell'1-1. Bernardeschi, attento durante l'azione, al momento del gol esplode di gioia. Felicità incontenibile per il giocatore del Toronto per il trionfo dell'Italia. Non una vittoria, ma un pari prezioso, che vale tanto. Che vale gli ottavi.