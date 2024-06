Italia, feriti quattro tifosi azzurri a Lipsia dagli ultrà croati

LIPSIA (Germania) - Prima la gioia per il gol di Zaccagni in extremis, poi tanta paura per alcuni tifosi azzurri presenti ieri sera a Lipsia, la città che ha ospitato Italia-Croazia, terza e ultima partita decisiva per il gruppo B di Euro 2024. In quattro sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da un gruppo di ultrà croati e due di loro sono dovuti andare in ospedale.