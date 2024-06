El Shaarawy diretta Italia: segui la conferenza stampa da Euro 2024 LIVE

ISERLOHN (GERMANIA) - Italia , missione ottavi. Il prossimo ostacolo è la Svizzera di Yakin e Freuler , che già hanno acceso l'avviciamento alla partita con alcune dichiarazioni pungenti. Per gli Azzurri, tra poco parlerà El Shaarawy in conferenza stampa: segui tutto in diretta.

14:19

El Shaarawy: "Posso essere decisivo come con la Roma"

"Io sono sempre pronto per fare tutto, il mister mi ha provato alto a sinistra, quarto di centrocampo, alto a destra, quinto, mi sono adattato come fatto anche con la Roma. So che posso essere decisivo anche giocando poco, come ha fatto Zaccagni. Mi faccio trovare pronto, con la coscienza sono a posto perché sto lavorando bene".

14:10

El Shaarawy: "Cosa ci chiede Spalletti"

"Il mister ci richiede molto palleggio e la verticalizzazione, cose che ci sono mancate con la Croazia. Gli esterni erano liberi e potevamo ricercarli meglio".

14:01

El Shaarawy: "Servono coraggio e ambizione"

"In alcuni casi abbiamo perso l'ambizione di giocare, la qualità però rimane. Serviva il coraggio di fare male, ma cerchiamo di fare il calcio offensivo e propositivo del mister".

13:55

El Shaarawy: "Pressioni forti sull'Italia"

"Ci sono aspettative e pressioni perché siamo forti e possiamo arrivare in fondo, siamo i campioni in carica. Siamo giocatori ma soprattutto grandi uomini che sanno soffrire insieme. Possiamo fare bene, l'abbiamo dimostrato nella prima partita, nelle altre due potevamo fare meglio, ma possiamo dire la nostra con l'ambizione di essere protagonisti".

13:50

Parla El Shaarawy

"La vittoria Croazia cosa ha dato? Grande emozione, un gol al 97' ti dà grande gioia. Eravamo tutti molto contenti. Abbiamo consapevolezza che non moriamo mai, ci crediamo sempre fino all'ultimo, siamo stati bravi anche se non è stata una partita eccezionale come qualità, ma l'impegno non è mancato. La qualificazione è meritata".

13:48

El Shaarawy, zero minuti a Euro 2024

El Shaarawy non ha ancora esordito in questo Europeo. Zero minuti sin qui tra Albania, Spagna e Croazia, il Faraone aspetta la chance da Spalletti.

13:37

Tra poco El Shaarawy in conferenza stampa

E' stata annunciata tra pochi minuti la conferenza stampa di El Shaarawy da Casa Azzurri. Si parlerà del cammino sin qui dell'Italia e della prossima sfida contro la Svizzera agli ottavi.