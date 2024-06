Zaccagni salva l'Italia: senza il suo gol al 98' gli azzurri fuori da Euro 2024!

La classifica delle migliori terze

L'eventuale sconfitta contro la Croazia avrebbe infatti spalancato a Modric e compagni le porte degli ottavi di finale. Il terzo posto dell'Italia (con tre punti ed una differenza reti di -1), non avrebbe infatti permesso agli azzurri di classificarsi tra le quattro migliori terze del torneo: davanti agli uomini di Spalletti infatti, si sarebbero piazzate Olanda, Slovacchia e Georgia (con quattro punti) e la Slovenia (tre punti e una differenza reti a zero). Il gol di Zaccagni è stato quindi fondamentale per il passaggio del turno dell'Italia.