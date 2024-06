Spalletti rivoluziona di nuovo l’Italia: i cambi e la probabile formazione

Il centrocampo

Non bisogna tornare ai tempi di Antognoni, ma è chiaro che l’Italia di Spalletti non abbia ancora trovato una mezzala offensiva. Barella è un punto fermo, Jorginho è stato richiamato in Nazionale perché nel suo ruolo non esistono interpreti di esperienza e di livello internazionale, ma il terzo centrocampista è ancora un punto interrogativo. Lucio si aspetta di più da Lorenzo Pellegrini e da Davide Frattesi, ognuno con le proprie caratteristiche. Il capitano della Roma era stato delizioso al debutto con l’Albania e aveva cominciato bene con la Spagna. Durante la partita con la Croazia, è stato più volte richiamato dal ct (per posizione e movimenti non eseguiti come avrebbe voluto) e sostituito nell’intervallo. Frattesi, invece, se ne andava all’attacco e non faceva l’interno classico di centrocampo, come gli era stato chiesto. Una scheggia impazzita, in grado di produrre gol e inserimenti, ma non ancora disciplinato dal punto di vista tattico. Non deve essere casuale se nell’Inter di Inzaghi sia rimasto a guardare dalla panchina per l’intero inverno. Segna quasi come un attaccante, è attratto dal gol. Ha bisogno di evolversi nel ruolo e di migliorare il palleggio. La personalità non gli manca.