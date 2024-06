Panucci: "L'Italia venderà cara la pelle". Poi svela la sua favorita

Fiducia per il percorso dell'Italia a Euro 2024. Con la qualificazione agli ottavi, in programma sabato alle ore 18 contro la Svizzera, si riparte. E la Nazionale allenata da Spalletti può farcela. Lo dice l'ex difensore dell'Italia e della Roma, Christian Panucci: "Il movimento azzurro non sta vivendo un grande momento, ma mandare a casa l'Italia non è mai facile. Sono sicuro che, anche nella sfida con la Svizzera, continueremo a vendere cara la pelle".