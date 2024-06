Bologna, Calafiori fa rima con Sartori: Riccardo vale 10 volte tanto quanto è stato pagato

Squalificato per un turno, Riccardo Calafiori non potrà giocare sabato contro la Svizzera . Nel frattempo, lo strepitoso Europeo che sta disputando in maglia azzurra fa salire alle stelle le quotazioni del ventiduenne difensore centrale. In soldoni, trattasi di un altro, magistrale colpo firmato Giovanni Sartori che, non casualmente, fa rima con Calafiori. Un anno fa, il deus ex machina del mercato rossoblù pagò 5 milioni di euro il cartellino di Riccardo, assicurando al Basilea il 40 per cento sull'eventuale, futura rivendita del calciatore. Oggi, in virtù dello splendido campionato con il Bologna e dell'exploit tedesco, Calafiori vale dieci volte tanto. Lo sanno bene Juventus, Arsenal e Tottenham, in ordine di tempo i club maggiormente in pressing sull'azzurro al quale si è opposto con decisione Claudio Fenucci , l'amministratore delegato del Bologna, sin da prima dell'Europeo.

Bologna, Calafiori blindato

Lo sanno bene Juventus, Arsenal e Tottenham, in ordine di tempo i club maggiormente in pressing sull'azzurro al quale si è opposto con decisione Claudio Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, sin da prima dell'Europeo. Era il 13 giugno scorso, antivigilia di Italia-Albania, quando il braccio destro di Saputo, presentando Vincenzo Italiano affermò testualmente: "Lo abbiamo già detto in passato anche per altri giocatori e lo ribadiamo adesso. La volontà del club è confermare gran parte della rosa attuale. Vogliamo andare avanti avanti con questo gruppo di ragazzi che tanto hanno fatto bene nell'ultima stagione, che possono continuare a migliorarsi e garantire performance adeguate anche sotto la guida del nuovo allenatore. Preferiamo continuare con loro, abbiamo già comunicato all'agente di Calafiori che non abbiamo alcuna intenzione di spostare il giocatore". E Italiano, di rincalzo: "Aspettiamo l'8 luglio per avere l'intero gruppo a disposizione e poi sentirò tutti. In passato si sono verificate situazioni nelle quali qualcuno non era tanto disposto a restare. Siamo riusciti a fargli cambiare idea e non sto parlando di Calafiori". Sia come sia, Calafiori è un punto di forza del Bologna così come lo è Sartori. Alzi la mano chi ne dubita.