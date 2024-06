Gol di Zaccagni, Chiara Nasti aveva previsto tutto: l'incredibile profezia

Chiara Nasti aveva previsto il gol del marito Mattia Zaccagni agli Europei 2024 durante la partita tra Croazia e Italia. In questi giorni pieni di gioia ed euforia un curioso dettaglio è tornato a galla sul web dopo l'impresa del giocatore della Lazio, che ha letteralmente salvato la Nazionale di Luciano Spalletti. Qualcuno ha infatti ricordato che quattro anni fa l'influencer napoletana si tatuò sul braccio la scritta Since 98', proprio il minuto esatto in cui Zaccagni ha segnato a Lipsia, poco prima del fischio finale.

"Chiara Nasti nel lontano 2020 si era tatuata il suo anno di nascita 1998, solo che aveva sbagliato e si era fatta scrivere 98’ invece che ‘98", ha ricordato qualcuno sui social aggiungendo: "Aveva previsto tutto". Una coincidenza incredibile che ha lasciato increduli molti tifosi: "Chiara una di noi", ha scritto un utente, mentre qualcun altro ha evidenziato "Chiara come i Simpson". All'epoca lo sbaglio fu ampiamente criticato e la Nasti fu sbeffeggiata per questo errore che, col senno di poi, appare quasi una profezia del grande gesto di Zaccagni e assume tutto un altro significato.

Chiara Nasti e il tatuaggio sbagliato con la data di nascita

Nel 2020 Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non erano ancora legati. Il loro incontro risale infatti all'estate 2021, a Ibiza. La Nasti decise di tatuarsi la sua data di nascita insieme ad un'amica di infanzia. Ma quel 98 sulla sua pelle divenne il sinonimo di 98 minuti. "Sei nata da 98 minuti?", "Capra dal '98", "Ma ce l'hai almeno la licenza media???", tra i commenti più feroci. Alla fine la Nasti si giustificò così: "Abbiamo sbagliato il tatuaggio, questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali. Non cambieremo il tatuaggio, anzi, per tutto quello che è successo, è ancora più strafiga la cosa… una cosa che ricorderemo per tutta la vita".