Italia, il 9-1 di Capello e passa la paura

L’ Italia è inquieta pensando alla Svizzera che, pur essendo confinante, non è la Croazia e neppure San Marino. Visto che è l’argomento più trattato, tanto per cambiare dirò che la nostra prossima avversaria fa paura. Soprattutto quel ragazzo con la pancia che non nomino perché sono in trance apotropaica. Preoccupa in particolare il fatto che vi giochino tre bravi “bolognesi” - Aebischer, Ndoye e Freuler - ma mi rallegra sapere che molti lettori, memori di quella profezia avverata con il miracoloso “Calafiori-Zaccagni gol”, suggeriscano tuttavia di pensare a “Cala” ignorando il fatto che domani ahinoi sarà in panchina, squalificato. Non è un azzardo da terquequaterque ma un “forza Riccardo!” beneaugurante per i quarti. A quel punto suggeriremmo a Spalletti - finalmente meno permaloso - come utilizzare al meglio Calafiori, tipo - riporto il pensiero di un tifoso tanto vip quanto anonimo: «Non deve fare il terzinaccio ma giocare davanti alla difesa e più vicino alla linea mediana, perché è bravo nel superare l’uomo con la sua progressione e far ripartire l’azione (vedi goal di Zaccagni). Occupa con intelligenza gli spazi vuoti. Mi ricorda il Davids della Juve e il Falcao della Roma. Spalletti vuole le ripartenze veloci…».