Svizzera-Italia, i rigoristi: ecco la lista di Spalletti

Le scelte

E allora, chi lo tirerà un eventuale rigore? Partiamo dalle certezze, per primo non si presenterà di sicuro Jorginho. Troppa pressione, anche per un giocatore esperto e navigato come lui. Ma se l’errore di Wembley non incise sul cammino trionfale degli azzurri, quelli contro la Svizzera (fra andata, parato, e ritorno, tiro quest’ultimo finito quasi in Curva Sud all’Olimpico). Ricordando che, comunque, il portiere dell’Inter s’è creato quest’alone di infallibilità solo negli ultimi mesi. Il suo score dal dischetto parla sì di 16 rigori parati, ma anche di 79 gol che gli avversari hanno segnato dagli 11 metri. E allora, il prescelto spunterà prima di tutto fra chi è in campo e chi se la sente di tirarlo fra quelli indicati da Spalletti, non ci sono posizioni definite e definitive. Ci fosse, potrebbe essere Retegui, il più fresco a segnare dal dischetto (al Milan a maggio). Per evitare qualsiasi calcolo, meglio non arrivarci...