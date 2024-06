Italia-Svizzera, nel bunker di Spalletti: allenamenti blindati e tutti i retroscena

P

iù che un topino, salta fuori uno stambecco dalle fratte della foresta di Iserlohn e non spiffera la formazione. Il sole picchia forte alle sei del pomeriggio. Allenamento spostato in avanti di un’ora per allentare la morsa del caldo. Pochi giorni fa sembrava inverno. Ora il termometro supera i trenta gradi. Estate piena, umidità altissima. L’Hemberg Stadion, coperto dagli alberi e dai teloni, è inavvicinabile. Le guardie del fortino, dopo un giorno di vacanza, sono tornate a presidiare il campo.. Non si molla di un centimetro. Un faticoso aggiramento a piedi, transitando tra una semina di piccoli abeti, ci premia e ci porta a un passo dalla rete di recinzione. Si sente forte la voce di Lucio . «Chiesa, vai dentro». Un indizio. Fede piazzato nel “mezzo spazio” di sinistra. Eccoli, davanti a noi, i giocatori. Bellanova, con il fratino giallo, largo sulla fascia destra. Darmian, pettorina blu, è il suo contraltare. Fa il Dimarco, fermo ai box per riassorbire il trauma al polpaccio, non ancora riassorbito. Allenamento differenziato, va considerato almeno sotto osservazione. L’illusione dura poco. Gli occhi si allungano su uno spicchio di campo un attimo prima di essere beccati e respinti con gravi perdite. Si ripiega al Media Center con una sola certezza:. Declinare il modulo è più complicato e sarebbe meglio non dare i numeri, le combinazioni oscillano tra il 3-5-2 classico e il 3-4-2-1 provato a Coverciano.