Spalletti diretta, conferenza stampa di Italia-Svizzera. Segui LIVE

BERLINO (Germania) - Ci siamo. Domani (ore 18) l'Italia scende di nuovo in campo per gli ottavi di finale di Euro 2024. L'avversario è la Svizzera. La Nazionale è arrivata a Berlino. In mattinata si è allenata e poi ha raggiunto la capitale della Germania, più precisamente l'Olympiastadion, l'impianto che è legato alla storia di colori azzurri per la finale dei Mondiali vinta nel 2006. Oggi è tempo di conferenza stampa: parlano davanti ai microfoni il ct Luciano Spalletti e il portiere Gianluigi Donnarumma. Segui la giornata in diretta...