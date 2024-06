Svizzera-Italia, tutti i vip in tribuna ad Euro 2024: ecco chi ci sarà

BERLINO (Germania) - È un ottavo, ma sembra una finale. Non solo perché proprio qui, all’ Olympiastadion di Berlino , l’impianto delle due Olimpiadi (una delle quali - quella del 1916 - non fu mai disputata) e dell’impresa di Jesse Owens del 1936 (quattro medaglie d’oro), si giocherà la finale vera e propria di Euro 2024 il 14 luglio.

Gli ospiti d'onore di Svizzera-Italia

Vi basti pensare che nella Tribuna d’onore, questa sera, sono attesi il presidente della Fifa, Gianni Infantino (ovviamente tifoso svizzero ma grande estimatore e fan dell’Italia, non foss’altro perché tifa Inter) e quello della Uefa, Aleksander Ceferin. Al fianco del presidente della Federcalcio, Gravina, e al suo staff (il segretario Brunelli e l’avvocato Viglione), ci sarà l’ambasciatore italiano in Germania, Varricchio, che farà gli onori di casa al Presidente del Senato, La Russa, e al Minsitro dello Sport, Abodi. Infantino potrà chiedere direttamente al presidente della sua squadra del cuore, Beppe Marotta, notizie sulla sua Inter. Presente il n.1 della Lega Pro, Matteo Marani, così come gli eroi del 2006, Gianluca Zambrotta e Marco Materazzi, che qui vinsero il Mondiale contro la Francia. In uno stadio da 71mila spettatori, ufficialmente gli italiani saranno 6mila, come gli svizzeri (annunciati però in 25mila). E il resto? Speriamo di invertire la tendenza...