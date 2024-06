Retroscena Allegri, Zazzaroni: "Per lui Fagioli è il miglior talento del campionato"

Ai microfoni di Radio Deejay, nella trasmissione Deejay Football Club, il nostro direttore, I van Zazzaroni, ha raccontato cosa gli ha detto Max Allegri qualche mese fa a proposito di Fagioli . Il centrocampista della Juve, che oggi giocherà dal primo minuto con l'Italia contro la Svizzera, era fermo per squalifica, ma Allegri aveva una stima altissima di lui. Tanto da paragonarlo " come movimenti a quelli di Modric ".

Allegri su Fagioli, il retroscena di Zazzaroni

Allegri, racconta Zazzaroni, pensava e pensa tuttora che Fagioli sia il miglior talento del campionato. Perfetto nei due, nei tre lo vede più come mezzala: "Ha destro, sinistro, gioco d'esterno, come movimenti ricorda Modric - le parole di Allegri rivelate da Zazzaroni -. Ha visione di gioco e nei due a centrocampo, come regista, è perfetto. In un centrocampo a tre lo vedo più come mezzala. Fantastico quando esce palla alla piede e sale con quel culotto e quelle gambotte". Un modo ironico e toscano, quello di Allegri, per raccontare a modo suo un giocatore che stima tantissimo. Chiamato, oggi, alla partita più importante della sua carriera.