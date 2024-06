Spalletti diretta dopo Svizzera-Italia: segui la conferenza a Euro 2024 LIVE

Si interrompe mestamente agli ottavi di finale di Euro 2024 la corsa dell'Italia campione in carica, eliminata dalla Svizzera che ha dominato e sconfitto 2-0 gli azzurri di Luciano Spalletti all'Olympiastadion di Berlino. Segui in diretta le dichiarazioni del ct azzurro ai microfoni delle tv e in conferenza stampa e quelle degli altri protagonisti.

22:43

Jacobelli: "Azzurri e Spalletti, disastro Nazionale"

"Azzurri e Spalletti, disastro Nazionale: andate a nascondervi e restateci il più a lungo possibile": il commento di Xavier Jacobelli dopo l'eliminazione dell'Italia agli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera. (LEGGI TUTTO)

22:28

Italia, dalle lacrime di gioia ai fischi: Berlino amara 18 anni dopo

Dalle lacrime di gioia del Mondiale vinto 18 anni fa a quelle di tristezza per un Europeo praticamente finito quasi prima di cominciare con il ko rimediato agli ottavi dalla Svizzera. L'avventura degli azzurri in Germania finisce così tra i fischi dei tifosi italiani arrivati all'Olympiastadion e il pianto dei giocatori finiti in ginocchio sul prato di uno stadio entrato nella storia del calcio italiano per quel Mondiale conquistato nel 2006.

22:13

'Bild' sull'eliminazione dell'Italia di Spalletti: "Apokalypse Ciao"

Combinando parte del titolo del celebre film di Francis Ford Coppola e la parola italiana più conosciuta del mondo, il sito del quotidiano popolare Bild titola "Apokalypse Ciao" la notizia dell'eliminazione degli Azzurri dall'Europeo. "L'Italia saluta il nostro Europeo casalingo, perdendo agli ottavi di finale senza gloria per 0-2 contro la Svizzera. Questa prestazione non è stata degna di un campione in carica! Gli italiani sono stati dominati dagli svizzeri per tutta la durata della partita, creando poche vere occasioni" scrive il giornale più diffuso della Germania, Paese che inquesti giorni ospita Euro 2024.

22:01

Fulmini e grandine: interrotta e poi ripresa Germania-Danimarca

Un violento temporale, con fulmini e pioggia molto intensa, ha indotto l'arbitro inglese Oliver ad interrompere Germania-Danimarca, secondo match degli ottavi di finale di Euro 2024 (dopo quello perso dall'Italia contro la Svizzera) in corso a Dortmund. Il pubblico è protetto per gran parte dal tetto che copre le tribune ma il campo è battuto anche dalla grandine. Il gioco è stato interrotto dopo 35 minuti del primo tempo ed è ancora sospeso, con l'arbitro che ha invitato le due squadre a tornare negli spogliatoi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. (SEGUI LA DIRETTA DELLA SFIDA)

21:53

Xhaka spinge la Svizzera: "Ora vogliamo di più"

Dopo la vittoria sull'Italia e la qualificazione della sua Svizzera esulta il centrocampista Granit Xhaka: "Non mi piace paragonare le varie squadre e non so se è la Svizzera più bella di sempre - ha detto il capitano degli elvetici -, ma questa Nazionale ha avuto energi. Siamo stati positivi e sono fiero di giocare ancora un quarto di finale con questa squadra. Ora però vogliamo di più. Ho un ruolo importante ma non faccio tutto da solo: ci sono altri leader come Rodriguez, che è capitano nel suo club (il Torino, ndr). C'è bisogno di tutti perché non è ancora finita".

21:40

Spalletti e la battuta sulla Macedonia: "Prima non si era vinto"

Durante la conferenza stampa seguita al ko della sua Italia contro la Svizzera, Luciano Spalletti ha fatto anche una battuta sulla Macedonia, trovata sulla propria strada durante le qualificazioni e già 'fatale' in passato per la Nazionale: "Può sembrare che vada alla ricerca di giustificazioni - ha detto il ct azzurro -, ma c'è chi ha avuto 20 partite, altri ct 30, io ne ho avute 10 e avevo già il fucile puntato, mi si diceva 'devi vincere, devi vincere'. Ma con la Macedonia non si era vinto. Ho capito che ho bisogno di più conoscenze dirette per acchiappare il meglio. Ho anche avuto diversi giocatori infortunati sui quali contavo".

21:29

Zazzaroni: "Italia, serve ripartire da questo disastro"

"Italia, serve ripartire da questo disastro": il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, dopo l'eliminazione degli azzurri da Euro 2024.