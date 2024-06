Politano e l'eliminazione dell'Italia: la sua reazione sui social dice tutto

Svizzera-Italia, Politano polemico sui social

Il calciatore del Napoli, infatti, ha pubblicato sui social una storia polemica con l'emoji di un omino con le bracce aperte, come a dire che si aspettasse questo naufragio della Nazionale. Politano, che è stato protagonista con Spalletti nello scudetto del Napoli, non è stato convocato dal commissario tecnico per questo Europeo.