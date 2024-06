Capello attacca Spalletti in diretta tv: "Italia, ma dove vuoi andare?"

BERLINO (Germania) - Una resa incondizionata, un’eliminazione amara e indigesta. L’Italia esce a testa bassa dagli Europei, e Fabio Capello non risparmia il ct Luciano Spalletti . “A livello tattico abbiamo cambiato ma senza vedere niente - evidenzia l’ex tecnico della Nazionale inglese a Sky Sport - ho visto una squadra sparpagliata per il campo . Spalletti aveva delle idee e pensava di giocare in un certo modo ma ha sopravvalutato la rosa in cui mancavano qualità e dinamismo. Ma voi pensate che questa Nazionale abbia delle qualità? ha chiosato Capello interpellando Fabio Caressa e Beppe Bergomi”.

Capello, l'attacco a Spalletti

L’ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid continua ad analizzare la partita persa contro gli elvetici. “Sul pressing non c’era movimento o tecnica per riprendere la palla - evidenzia Capello - tatticamente le abbiamo provate tutte ma non abbiamo visto niente. Andavano solo a comprimere degli spazi e basta. Non c’è la qualità. La squadra ha commesso troppi errori tattici, Fagioli stava lì come un pesce fuor d'acqua. Perché i giocatori non cambiavano mai il campo? Perché evidentemente non vedevano il gioco e quindi si limitavano al passaggio a sei, sette metri. Quando lasciamo il gioco ad una squadra che aggredisce e riparte come oggi e tu non recuperi, ma dove vuoi andare?”