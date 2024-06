Italia, figuraccia mondiale: l'eliminazione su tutti i siti esteri

L'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 per mano della Svizzera ha suscitato reazioni in tutto il mondo, con diversi quotidiani internazionali che hanno commentato l'uscita prematura degli Azzurri dal torneo in primo piano sui rispettivi siti web . In Spagna, il quotidiano AS ha titolato "Arrivederci, Italia" , sottolineando la fine del percorso della squadra italiana in maniera lapidaria. Anche Marca ha dato risalto alla notizia con il titolo " La Svizzera abbatte i campioni d'Europa" .

Italia, figuraccia mondiale: l'eliminazione su tutti i siti del mondo

In Inghilterra il The Sun ha descritto la partita come una "Passeggiata svizzera", suggerendo una netta superiorità della squadra svizzera. In Germania, la Bild ha utilizzato un titolo drammatico, "Apokalypse CIAO", con la parola 'Ciao' colorata in verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. In Portogallo, A Bola ha commentato senza mezzi termini: "I campioni tornano a casa e nessuno si sorprende", indicando una percezione di prevedibilità nella sconfitta dell'Italia. In Francia, L'Equipe ha riportato: "La Svizzera elimina l'Italia, detentrice del titolo, e si qualifica ai quarti di finale degli Europei". Anche in Brasile la notizia è stata molto discussa, con Globo che ha parlato di "dominio svizzero", enfatizzando la superiorità della squadra svizzera nel confronto. In Argentina, Olé ha titolato: "Storica Svizzera".