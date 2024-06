Spalletti risponde a tono a un giornalista svizzero: "Noi una Panda e voi una Ferrari? Allusione di cattivo gusto"

Luciano Spalletti ha risposto con classe a un giornalista svizzero che ha paragonato la Svizzera di Yakin a una Ferrari e gli Azzurri a una Panda in conferenza stampa dopo l'eliminazione da Euro 2024. Il giornalista forse alludeva all'episodio della Panda rubata a Spalletti a Napoli.

Spalletti: "Svizzera una Ferrari e Italia una Panda? Allusione di cattivo gusto"

Il commissario tecnico della Nazionale ha risposto così: "Bisogna accettare tutto, anche le allusioni di cattivo gusto come la sua. Capisco che lei sia una persona di grande ironia e qualità. Ha ragione, siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente. Cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non siamo riusciti a mettervi in difficoltà".