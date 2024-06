Italia, tutti a casa: a che ora è previsto il rientro degli Azzurri

ROMA - Un Europeo assolutamente da dimenticare. L’Italia dopo il tracollo contro la Svizzera è pronta al rientro. Ultime ore in Germania prima del rompete le righe. Alle 12:30 la conferenza di Gravina e Spalletti. Così si chiude il torneo degli azzurri. Alle 13 il pranzo, alle 13:40 la partenza del pullman con tutto lo staff . Un’ora dopo la partenza della squadra.

Il volo verso Roma dell’Italia

Alle 16 la partenza in charter da Dortmund. Prima dell’arrivo a Roma scalo a Milano (ore 17:55). Alle 20 l’arrivo a Roma Fiumicino. Il rompete le righe finale, i giocatori partiranno per le vacanze in attesa di ripartire con le proprie società nei ritiri estivi.