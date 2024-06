Lino Banfi, che bordata all'Italia: "La Nazionale sembrava la 'mia' Longobarda"

ROMA - "A tratti è sembrato assistere ad un mio film, sembrava di vedere la Longobarda". Così l'attore Lino Banfi, celebre protagonista del film cult 'L'allenatore nel pallone', commenta l'eliminazione dell'Italia del ct Luciano Spalletti a Euro 2024 per mano della Svizzera. Intervistato ai microfoni di 'LaPresse', l'attore pugliese ha poi rincarato la dose: "C'è modo e modo, non si può parlare in campo con tutto quel casino, il giocatore non capisce quello che sta dicendo".