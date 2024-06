Italia, Spalletti rivela un inquietante retroscena: "Quando ho chiesto dei rigori..."

Spalletti, il retroscena sui rigori: "In diversi..."

Tra le varie risposte del ct della Nazionale, che ha confermato la sua permanenza sulla panchina azzurra, ce ne è stata una in particolare sui calci di rigore. Spalletti ha infatti svelato un retroscena preoccupante su quanto accaduto poche ore prima della sfida contro la Svizzera: "Prima di andare via dalla riunione della mattina, abbiamo chiesto chi non si sentiva di battere i rigori, perché lì, dentro la partita, sei responsabile, non come in allenamento. Chi voleva battere ha tirato su la mano, in diversi hanno tenuto il braccio giù. Queste cose ci servono per gestire e capire in futuro. Va fatto racconto completo e onesto, che c'è già polverone naturale".