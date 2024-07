Italia, Prandelli: “Da 15 anni diciamo le stesse cose. Ecco cosa serve”

ROMA - “Nel 2010 vado a vedere a Milano la Supercoppa italiana Inter-Roma, dei 22 in campo c'erano solo due italiani, De Rossi e Totti. Questo per dire che abbiamo sempre rimandato il problema. Ora è il momento di fare, Federazione e Lega devono sedersi ad un tavolo, facciamo qualcosa per questo calcio. Ci sono idee di calcio diverse, Federazione e lega sono completamente diverse come mentalità, se non cambi questo rapporto diventa tutto complicato". Ha parlato così l'ex ct Cesare Prandelli, ospite di 'Radio anch'io Sport' sui Rai Radiouno sulla crisi del calcio italiano e il fallimento della Nazionale all'Europeo.