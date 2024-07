Italia, Cannavaro duro: "Bisogna cambiare qualcosa, siamo delusi"

Cannavaro: "Buffon? Importante che sia rimasto"

L'ex Pallone d'Oro e capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 ha commentato la scelta di Gianluigi Buffon, che ha confermato il mandato da dirigente accompagnatore della Nazionale italiana: "Gigi ha sicuramente la voglia di continuare, di stare nel mondo della Nazionale: è un personaggio importante, ha un'esperienza incredibile, e quindi il fatto che lui sia rimasto è molto importante".

Cannavaro sull'Italia: "Bisogna cambiare qualcosa"

"Italia fuori? Sicuramente siamo tutti delusi - le parole di Cannavaro -, non è stata una Nazionale che ci fatto tifare ed appassionare a questo Europeo, dispiace perché ormai sono anni che succede questo e bisogna cambiare qualcosa. Io lo dico da un bel po' e fin quando qualcosa non cambia ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo dagli Europei così. Quello che c'è attualmente non sta aiutando i nostri giovani a crescere, a venire fuori, ad essere di livello internazionale, quindi va modificato".

Cannavaro: "Udinese? Hanno fatto altre scelte"

Infine su quanto successo con l'Udinese: "Mi ha fatto piacere l'aver portato a termine un risultato importante, ma la società ha fatto altre scelte, bisogna rispettarle. L'importante è che abbiamo portato a casa un risultato che quando sono arrivato era veramente complicato e difficile da raggiungere, la cosa positiva è che ho trovato un gruppo fantastico che si è rimesso in discussione e ha fatto uno sforzo incredibile per arrivare alla salvezza".