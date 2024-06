Inter, Dumfries esclusivo: "Resto, è casa mia"

Parole d'amore. Denzel Dumfries chiama l'Inter alla fine della partita della sua Olanda contro la Francia e dalla Germania si dice pronto a rinnovare il contratto che scade tra un anno: «Ci sono stati per tutti dei ritardi, visto che abbiamo cambiato proprietario, ma io voglio firmare. L'Inter è casa mia, mi sento in famiglia. Ne abbiamo parlato prima dell'Europeo e lo faremo ancora al mio ritorno». Dumfries, come raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio si chiama dunque fuori dal mercato. A Lipsia intanto è stato suo malgrado protagonista dell'episodio del gol annullato: «Il gol era buono. Capisco che per l'arbitro sia stato difficile decidere ma io non ho influenzato in alcun modo l'azione. Mi sono anzi fermato di fianco a Maignan sapendo di essere oltre l'ultimo difensore».