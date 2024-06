"Manchester United pronto a pagare la clausola di Zirkzee"

Il Manchester United si inserisce nella corsa a Joshua Zirkzee . L'attaccante del Bologna, ora impegnato con l'Olanda a Euro 2024, obiettivo di mercato del Milan , è nel mirino del club inglese. Secondo quanto riportato da Sky Sports, infatti, lo United è pronto a pagare la clausola da 40 milioni per il centravanti rivelazione dell'ultima Serie A. Lo ha fatto sapere agli agenti del giocatore con cui è in contatto.

Zirkzee-United, cosa scrivono dall'Inghilterra

L'affare, però, è lontano dalla conclusione. La società di Manchester è interessata al calciatore, lo segue e lo monitora, ma non lo considera il primo obiettivo per l'attacco. Si valutano anche altri profili come ad esempio Jonathan David del Lille. Zirkzee, intanto, pensa solo al campo, agli Europei. Ci sarà tempo e modo per parlare di futuro.