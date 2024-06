Cristiano Ronaldo, gesto antisportivo terribile: i social non lo perdonano

Cristiano Ronaldo è finito nel mirino della critica, dopo l'esultanza successiva al gol di Francisco Conceicao, che ha deciso la sfida tra Portogallo e Repubblica Ceca, gara d'esordio dei lusitani nel gruppo F di Euro2024. I social si sono scagliati contro l'ex attaccante della Juventus, reo di aver provocato in modo gratuito gli avversari.

L'esultanza polemica di Cristiano Ronaldo

In diversi video diffusi online, si vede CR7 scagliarsi in modo gratuito e provocatorio verso i giocatori cechi. Dopo la rete di Conceicao, Ronaldo si avvicina prima al portiere della Repubblica Ceca Stanek, che si stava rammaricando a terra, esultandogli in faccia, con tanto di pugno chiuso, ripetendo poi la scena nei confronti di Sevcik. L'ex pallone d'oro passa alle spalle del numero otto ceco, lo affronta faccia a faccia e gli urla qualcosa. Un atteggiamento che è stato criticato aspramente sui social dai tifosi.