Costacurta senza pietà contro Leao: "Mai che facesse l'ultima scelta giusta..."

La vittoria in extremis contro la Repubblica Ceca ha allontanato una buona dose di polemiche dal Portogallo di Roberto Martinez, trascinato dal solito Cristiano Ronaldo e dal figlio d'arte Francisco Conceiçao. Non ha convinto del tutto l'esordio di Rafa Leao , attaccante del Milan lanciato dal primo minuto dall'ex ct del Belgio e criticato senza troppi giri di parole da Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero che ha evidenziato la poca concretezza del talento lusitano.

Costacurta su Leao: "Accende la luce ma non concretizza"

Archiviata la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024, tempo di primi bilanci anche negli studi di Sky Sport, dove Billy Costacurta si è lasciato andare ad una riflessione sulle big di questo Europeo e sulle difficoltà riscontrate nei 90 minuti inaugurali: "Ci sono squadre che sono positive in fase offensiva ma che concedono tanto. Dico che dopo la prima giornata di tutti i gironi nessuno ha convinto fino in fondo, se non, forse, la Germania. Vincere alla prima è comunque molto importante". Ne sa qualcosa il Portogallo di CR7, salvato nel recupero dal gol di Francisco Conceiçao. Ma a deludere l'ex leader difensivo del Milan, è stata proprio la prestazione di Rafael Leao, giocatore che dispone di un bagaglio tecnico straordinario, ma risulta spesso fumoso: "Leao non è stato brillantissimo ma è uno dei pochi in grado di saltare l'uomo. Deve veramente migliorare nell'ultima scelta. Leao è l'unico che accende la luce ma poi non concretizza - ha precisato Costacurta -. Può migliorare sotto questo punto di vista soltanto allenandosi, ho visto i miei compagni fare dei salti in avanti in passato soltanto quando si allenavano".

