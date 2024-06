Portogallo, l'incredibile invasione dei tifosi: il fiume umano a Dortmund

Il Portogallo potrà contare su una spinta di notevoli proporzioni: quella dei suoi tifosi, che hanno pacificamente invaso le strade di Dortmund in vista della sfida con la Turchia , valida per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2024 .

Portoghesi compatti in marcia verso lo stadio

A documentare la quantità di persone che si stanno dirigendo al Signal Iduna Park in vista del match in programma alle 18 è stata proprio la nazionale lusitana con un video postato sul proprio account X: compatti dietro uno striscione, tra canti e cori, i protoghesi hanno dato vita a un corteo di vaste proporzioni raggiungendo insieme lo stadio. Un coloratissimo fiume umano. Dopo la prima giornata Portogallo e Turchia sono appiate a quota 3 punti in classifica.