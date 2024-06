Leao, che fai? Si fa ammonire per simulazione: diffidato, salta Portogallo-Georgia

Follia di Leao: due gialli per simulazione e squalifica

Il regolamento degli Europei prevede l'entrata in diffida dopo un solo giallo e la squalifica alla seconda ammonizione. Leao era stato ammonito anche nella gara d'esordio contro la Repubblica Ceca e anche il quel caso aveva ricevuto il giallo per simulazione. In quell'occasione era caduto in area sulla pressione di Soucek ed era stato l'arbitro italiano Guida ad ammonirlo. Leao a fine primo tempo è stato sostituito e al suo posto è entrato Pedro Neto.