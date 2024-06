Cristiano Ronaldo e il caos in zona mista dopo Turchia-Portogallo

Cristiano Ronaldo, basta il nome. Come lo vedi scendere in campo, l'adrenalina del pubblico sale a mille. Il Portogallo continua ad essere ai suoi piedi, alla faccia dell'età che avanza e del calcio europeo abbandonato da tempo. La stella di CR7 brilla sempre in tutto il suo splendore e lo ha fatto anche oggi nel 3-0 alla Turchia di Montella (suo l'assist per il terzo gol di Bruno Fernandes).