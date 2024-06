Capello bacchetta Leao: "Euro 2024 non è la Serie A, fatica per un motivo"

All'indomani di una stagione caratterizzata da alti e bassi, Rafael Leao continua a non convincere anche ad Euro 2024, dove è chiamato a difendere i colori del suo Portogallo . Critico, nei confronti dell'attaccante del Milan , anche Fabio Capello , che non ha usato mezzi termini ai microfoni di Sky Sport.

Capello su Leao: "In Italia crea problemi perché si gioca a ritmi bassi"

Direttamente da Francoforte, dove Fabio Capello avrà modo di commentare la sfida del girone A tra Germania e Svizzera, l'ex commissario tecnico di Inghilterra e Russia è tornato a parlare di Rafa Leao, talento del Milan impegnato con il Portogallo a Euro 2024: "Ieri sera è stato ammonito, è stato sostituito e non giocherà la prossima partita, - ha sottolineato Capello, con un pizzico di amarezza - quindi non avremo la possibilità di vederlo in una partita ancora più interessante. Ma soprattutto perché in Italia si gioca a ritmi molto bassi, quindi la sua velocità crea problemi. Qui, invece, lo abbiamo visto con l'Italia contro la Spagna, che ha giocato a ritmi alti e con giocatori che hanno qualità e dribbling. In Italia, che dribbla c'è Leao, ma per il resto è raro trovare un giocatore che dribbla. Qui è diverso".