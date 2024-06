Cristiano Ronaldo è una furia: gestaccio all'arbitro e al Var durante Portogallo-Georgia

Ronaldo furioso contro l'arbitro di Georgia-Portogallo: cosa è successo

Non sono servite a nulla le proteste di Cristiano Ronaldo all'indirizzo del direttore di gara di Georgia-Portogallo, che non ha ravvisato alcun fallo all'interno dei 16 metri georgiani al minuto 19 del primo tempo. Trattenuta in area di rigore avversaria, con la stella dell'Al-Nassr che è finita a terra, lamentando un intervento irregolare del marcatore. Rialzandosi, CR7 ha proestato in maniera veemente nei confronti dell'arbitro, facendo anche un brutto gesto e costringendo il fischietto svizzero ad estrarre il cartellino giallo. Ronaldo non era diffidato, quindi nessun rischio in vista degli ottavi di finale di Euro 2024.