Il salto senza senso del tifoso agli Europei: la reazione di Ronaldo fa impressione

Ronaldo e l'episodio al termine di Georgia-Portogallo

Dopo la sconfitta per 2-0 per effetto del gol lampo in avvio di Kvaratskhelia e del calcio di rigore trasformato nella ripresa da Mikautadze, Ronaldo stava facendo ritorno negli spogliatoi insieme ai suoi compagni di nazionale quando dagli spalti della Veltins-Arena è letteralmente piovuto un tifoso. Ronaldo ha allargato le braccia, incredulo per ciò che stava accadendo, mentre la sicurezza si avventava sull'uomo sia bloccarlo sia per sincerarsi delle sue condizioni. Per fortuna nessuno si è fatto male. Il video di ciò che è accaduto è diventato presto virale.