Effetto Ronaldo sul calcio saudita: "Ha costretto gli arabi a un cambiamento epocale"

'Effetto Ronaldo' sul calcio saudita: "Ha cambiato le nostre abitudini"

Secondo Muralha, il cinque volte Pallone d'Oro - impegnato con il Portogallo a Euro 2024 - è arrivato addirittura a modificare le abitudini degli sportivi arabi fin dal suo approdo all'Al-Nassr nel gennaio 2023. Ecco come: "Ora ci alleniamo al mattino, quando il sole non batte così forte", spiega il brasiliano. "Cristiano ha costretto gli arabi ad andare a letto prima per allenarsi la mattina e avere una prestazione migliore in campo. Il campionato saudita? È diventato estremamente forte. Chi ha soldi creerà una squadra forte con cui giocare", sottolinea il 31enne trequartista brasiliano che poi aggiunge: "Il campionato sta diventando molto difficile. I giocatori sono ben formati, non solo nel calcio, ma anche fuori dal campo, maturando in termini di professionalità. I grandi giocatori stanno andando lì adesso. Tutti vogliono andarci".