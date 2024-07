Cristiano Ronaldo, frecciata dal cestista NBA dopo il rigore: "Messi l'avrebbe segnato"

Un messaggio sui social che non è passato inosservato. Lo ha scritt Josh Hart, giocatore di basket dei New York Knicks. Poche parole in contemporanea su X, il vecchio Twitter, mentre Cristiano Ronaldo sbagliava il rigore contro la Slovenia negli ottavi di finale di Euro 2024. "Messi would have made it", ovvero "Messi ce l'avrebbe fatta, l'avrebbe segnato" in riferimento al penalty fallito dal portoghese.