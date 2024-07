Sir Alex Ferguson "condanna" Cristiano Ronaldo: "Non riesco a immaginarlo"

Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare a Euro 2024 : il calciatore portoghese, negli ottavi di finale contro la Slovenia, si è anche fatto parare un rigore da Oblak . Il prossimo febbraio compirà quarant'anni e al momento gioca all'Al-Nassr in Arabia Saudita, ma non ha ancora parlato di un possibile ritiro dal calcio giocato.

Sir Alex Ferguson: "Ronaldo ai. Mondiali del 2026? Non riesco a immaginarlo"

Sulla possibilità di giocare ai Mondiali del 2026 con il Portogallo, però, è arrivato il giudizio del suo "padre calcistico", Sir Alex Ferguson. Secondo l'ex allenatore del Manchester United sembrerebbe decisamente improbabile vederlo ancora a questi livelli tra due anni: "Non riesco a immaginarlo. Il calcio diventerà ancora più veloce e atletico nei prossimi anni. Inoltre, lo spazio per gli attaccanti centrali diventerà sempre più ridotto. A differenza dei difensori, per gli attaccanti è più difficile giocare ai massimi livelli quando sono più vecchi. Resta uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, uno o due titoli in più non significherebbero molto per lui perché ha avuto una carriera unica".