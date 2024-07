Euro 2024, cosa ha fatto Georgina per consolare Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione

Giorni particolarmente duri per Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo ha perso contro la Francia, lasciando così Euro 2024 ai quarti di finale. Il primo Europeo in cui il campione non ha segnato neppure un gol e ha addirittura sbagliato un rigore contro la Slovenia agli ottavi di finale (con tanto di lacrime davanti a tutti). Per fortuna CR7 può contare sempre sul sostegno della compagna Georgina Rodriguez, che è volata in Germania per stare accanto al padre dei suoi figli. Con un look super sexy ha assistito alla sconfitta dei portoghesi e subito dopo ha provato a consolare a modo suo il compagno...