La Romania a Euro 2024 come il Giappone al Mondiale: "Classe". Cos'è successo

La Romania è uscita agli ottavi di finale di Euro 2024, demolita dall'Olanda che ha vinto lo scontro con un rotondo 3-0. La nazionale del ct Iordanescu si è distinta per un gesto fuori dal comune al termine della partita. Infatti, Marin e compagni hanno lasciato lo spogliatoio di Monaco pulito, come l'avevano trovato prima del fischio d'inizio. Non solo. I giocatori hanno scritto una lettera di addio. L'episodio è ribalzato presto sui social, tra giornalisti della Romania come Emanuel Rosu e semplici utenti. "Classe", è stato uno dei commenti al gesto.