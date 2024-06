La minaccia dei tifosi scozzesi a Euro 2024: "Puzzeremo così tanto che..."

Particolare disavventura per due tifosi scozzesi in vista degli Europei . Billy Maxton , 67 anni, e Bob Burnett , 69 anni, saranno costretti a indossare per le prossime due settimane solo il kilt dato che le loro valigie sono scomparse durante il viaggio per la Germania . I protagonisti della singolare vicenda sono partiti martedì da Edimburgo, direzione Monaco, ma quando sono arrivati si sono accorti di aver perso le valigie. La loro storia è stata raccontata dal tabloit The Sun.

Il racconto dei due tifosi scozzesi

"Nessuno sa dove siano i nostri vestiti, è da tre giorni che indossiamo i nostri kilt, che per fortuna erano puliti e non erano in valigia, e sarà così per altre due settimane. Per questo attorno a noi potrebbe esserci un grande spazio vuoto a causa dell'odore...". Ma i due tifosi scozzesi, nonostante la disavventura, sperano che il loro viaggio e quello dei loro connazionali duri molto di più. Passare il turno, infatti, vorrebbe dire posticipare il rientro e restare una settimana in più... Ma sempre senza vestiti. Stasera, intanto, si godranno lo spettacolo di Germania-Scozia, a partire dalle ore 21.