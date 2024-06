Euro 2024 da incubo per i tifosi della Scozia: l'hotel è il set di un film horror

Rory Bradley è un tifoso scozzese originario di Glasgow che, in occasione di Euro 2024 , ha deciso di seguire la sua nazionale in Germania . La sua vacanza e quella dei suoi tre amici si è però trasformata in incubo alla seconda tappa del loro tour tedesco. Arrivati a Düren , una città vicino Colonia , l'alloggio prenotato con un celebre sito online ha deluso di molto le aspettative, come ha raccontato lo stesso Rory: "Uno dei letti era fatto di cartone ed era tenuto insieme dal nastro adesivo", ha spiegato su X. Quando i quattro hanno telefonato all'agenzia per lamentarsi dell'alloggio, un agente ha "risolto" il problema trovando una sistemazione alternativa nel cuore della notte. Che era peggio della precedente...

L'hotel da brividi dei tifosi della Scozia a Euro 2024

Dopo questo brutto incidente, considerati anche gli oltre 2mila euro spesi dal gruppo per i pernottamenti, le loro aspettative sono state nuovamente deluse. I tifosi sono stati portati in quella che suppongono fosse "una struttura ospedaliera abbandonata, con letti e attrezzature industriali vicino all'ingresso". Sul suo profilo Rory ha inoltre raccontato: "Ci siamo fatti strada nella proprietà e siamo stati accolti da altre attrezzature industriali, sostanze chimiche, cavi e tubi esposti e, per finire, un'ascia che sembrava uscita da un film dell'orrore". Il gruppo ha dovuto telefonare nuovamente all'agenzia online per chiedere un altro cambio di alloggio e, come raccontato da Rory al MailOnline, dopo alcune ore un agente ha proposto loro di trovare una nuova sistemazione, garantendogli un rimborso di circa mille euro, nettamente inferiore rispetto al costo medio dei posti letto in Germania in questo periodo. Le foto postate online dallo sfortunato tifoso parlano da sole: guarda la gallery qui allegata.