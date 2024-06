La Uefa apre un procedimento contro la Serbia: il motivo

Nelle grandi competizioni calcistiche, i serbi non perdono mai occasione di mettersi in mostra in maniera negativa . In campo i risultati che ci si aspettava non sono mai arrivati, e fuori i tifosi hanno fatto persino peggio . Tant'è che la Uefa ha aperto un procedimento contro la Federcalcio serba dopo la partita contro l'Inghilterra.

La Serbia e i cori contro il Kosovo

Non c'entrano gli scontri prima del match. La massima organizzazione calcistica europea tra le motivazioni ha messo la "trasmissione di un messaggio provocatorio inappropriato per un evento sportivo". Durante la partita contro l'Inghilterra, i tifosi serbi hanno cantanto cori contro il Kosovo e hanno esposto striscioni sempre contro la regione. Le due parti sono in lotta da decenni, con la Serbia che continua a credere di poter appropriarsi di terre e popoli che non le appartengono.

La denuncia della Federcalcio kosovara

La Federcalcio del Kosovo ha denunciato l'accaduto con un comunicato ufficiale: "La Federcalcio del Kosovo annuncia al pubblico di aver reagito ufficialmente alla UEFA a causa dell'esposizione di bandiere, slogan e cori da parte dei tifosi serbi con messaggi politici, sciovinisti e razzisti contro il Kosovo, durante la partita Serbia - Inghilterra, nell'ambito di Euro 2024. La diffusione senza ostacoli di tali messaggi e appelli in un grande evento come Euro 2024 è insensata e assurda. Con tali appelli si dimostra l'odio seminato nell'opinione pubblica serba contro i suoi vicini. La FFK, nella denuncia presentata con le necessarie prove alla UEFA, ha chiesto severe misure disciplinari contro la Federcalcio serba, recidiva di tali casi. Allo stesso tempo, chiediamo vigilanza da parte dell’organizzatore per evitare l’esposizione di tali striscioni nelle partite future, poiché costituiscono una grave violazione delle regole UEFA. Gli appelli contro lo Stato del Kosovo in un evento importante come Euro 2024 motivano i gruppi nazionalisti e minacciano la fragile sicurezza della regione. La Federcalcio del Kosovo difende con forza i valori del calcio e la promozione di ciò che la UEFA rappresenta: unità, inclusività e passione per il gioco del calcio, ma allo stesso tempo protegge risolutamente la dignità dello Stato, che è stato creato con molto impegno e sacrificio. Facciamo appello alla UEFA affinché le persone con un comportamento e una filosofia di odio verso un altro popolo e paese non abbiano un posto negli stadi. Il calcio ed eventi come Euro 2024 non dovrebbero servire agli sciovinisti e ai razzisti per promuovere l’incitamento all’odio".