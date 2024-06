Djokovic allo stadio tifa Serbia: il gesto spiazza i tifosi

Novak Djokovic si è preso la scena nel pre-partita di Danimarca-Serbia all'Allianz Arena di Monaco. Il tennista, ex numero uno al mondo ed attuale numero due nel ranking ATP alle spalle di Jannik Sinner, è sceso in campo per dare la carica ai connazionali. Vestito elegante, Djokovic ha assistito al riscaldamento ed ha atteso i giocatori davanti al tunnel degli spogliatoi abbracciandoli uno ad uno: particolarmente intenso l'incoraggiamento allo juventino Vlahovic. Poi interviste, grande disponibilità nei confronti dei tifosi ai quali non ha negato un selfie scattandolo lui stesso.