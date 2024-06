Lobotka, annuncio sul futuro: "Resto a Napoli, mi hanno chiesto..."

Stanislav Lobotka non ha dubbi sul suo futuro: "Il Napoli mi ha contattato e vuole che continui con loro. Mi trovo bene. La gente li ha una grande mentalità e si mangia benissimo". Al termine della prima gara di Euro 2024 vinta dalla sua Slovacchia contro il Belgio di Lukaku, il regista di Calzona ha elogiato la città che ha conosciuto nel 2020: "A Napoli non piove molto, non c'è neve, ma ci sono tante spiagge ed è bellissimo".