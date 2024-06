Morata si sfoga, parole a sorpresa sul futuro: "Non posso restare all'Atletico e..."

Futuro in bilico per Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus potrebbe non restare all'Atletico Madrid. Lo lascia intendere proprio lui dal ritiro della sua nazionale in un'intervista a El Larguero: "Ho 31 anni, a ottobre saranno 32, non posso restare in squadra e non giocare. Non ne ho parlato ancora con nessuno, ma se vedo che l'Atletico compra otto attaccanti vuol dire che non sono la priorità del club".