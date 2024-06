Morata, strana esultanza dopo il gol in Spagna-Croazia: a chi è dedicata e cosa significa

BERLINO - Alvaro Morata ha sbloccato la sfida tra Spagna e Croazia, valida per la prima giornata del girone B di Euro2024. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha segnato il primo gol della sua Nazionale nella competizione al 29° del primo tempo: filtrante lungo di Pedri per Morata, che è freddo e batte Livakovic in uscita.