Morata e la frase sul futuro in Italia: "Se tornerò? Sì ma..."

Alvaro Morata è stato tra i protagonisti di Spagna-Croazia , gara valida per il gruppo B e vinta dagli iberici del 3-0. L'attaccante dell' Atletico Madrid ha aperto le marcature al 29' dopo un bell'assist dell'ex Napoli Fabian Ruiz. Morata è poi uscito dal campo precauzionalmente per un piccolo problema fisico.

Morata torna in Italia? La risposta che non ti aspetti

Nella pancia dell'Olympiastadion di Berlino, però, la punta ha rassicurato tutti dicendo che non si tratta di nulla di grave e ha anche risposto così a una domanda su un suo possibile ritorno in Italia: "Sì, in vacanza di sicuro".