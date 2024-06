Spagna, De la Fuente: "Serve calma, tra pochi giorni c'è l'Italia". E Dalic si scusa con la Croazia

Dopo il 3-0 subito contro la Spagna, il commissario tecnico della Croazia ha voluto scusarsi con i propri connazioli: "Mi scuso con le migliaia di croati che sono arrivati fin qui". Zlatko Dalic ha poi aggiunto:"L'atmosfera era bellissimo, non immaginavo che arrivassero fin qui in migliaia dal nostro Paese. Posso solo scusarmi per il brutto spettacolo che abbiamo offerto oggi".